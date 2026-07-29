Suna planta cara a la gran señora y logra un importante triunfo para su familia

Suna decide enfrentarse a la gran señora después de las amenazas recibidas y defiende la presencia de Kazim y Esme en la mansión Korhan. Su firmeza cambia el rumbo de la situación y demuestra que ya no está dispuesta a ceder con facilidad.

Gracias a su determinación, Kazim y Esme consiguen quedarse en la mansión, un desenlace que supone un respiro para la familia en medio de la tensión que atraviesan los Korhan y los Sanli en Una nueva vida.

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