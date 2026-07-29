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La gran señora y Suna

UNA NUEVA VIDA

La gran señora acorrala a Suna con una amenaza que le impide huir de la mansión

La tensión alcanza un nuevo nivel en Una nueva vida cuando la gran señora lanza una dura advertencia a Suna y utiliza su embarazo para obligarla a tomar una difícil decisión.

Julián López
Julián López
Publicado:

Suna intenta abandonar la mansión Korhan, pero la gran señora se lo impide y deja claro que no piensa permitir que se marche mientras siga esperando al hijo de Abidin. La situación se agrava con la intervención de Karam y la llegada de Kazim y Esme.

Lejos de rebajar la tensión, la gran señora amenaza a Suna con hacerle daño si sus padres permanecen en la mansión. La joven queda atrapada entre proteger a su familia o ceder ante las exigencias de quien controla su destino en Una nueva vida.

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