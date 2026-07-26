Eduardo 'El Campanero' se proclama ganador indiscutible de La Voz Kids 2026

El gran broche de oro para una edición inolvidable. El duende, la pureza y el sentimiento flamenco han vuelto a hacer historia en la gran final de La Voz Kids, coronando a Eduardo 'El Campanero' como el flamante ganador de la temporada 2026 tras una velada repleta de actuaciones memorables.

Desde sus primeros pasos en el programa hasta su impecable puesta en escena en la noche decisiva, el pequeño gran artista supo meterse en el bolsillo tanto a los coaches como al público soberano. Con una entrega absoluta y una madurez vocal arrolladora para cantar con el alma, Eduardo logró imponerse en una final reñidísima, levantando el ansiado trofeo que lo acredita como la mejor voz infantil del país ante un plató puesto en pie y volcado en aplausos.

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