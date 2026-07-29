Un giro inesperado cambia el destino de Suna en Una nueva vida tras una declaración decisiva

La declaración de Şefika ante el fiscal y las pruebas reunidas por Ferit y Seyran desmontan la acusación contra Suna. Todo apunta hacia la madre de Abidin, aunque un inesperado giro altera de nuevo la investigación en Una nueva vida.

Sadik asume la autoría del crimen para desviar las sospechas y proteger a su jefa. A pesar de esa confesión, las nuevas evidencias permiten que Suna recupere la libertad y abandone el juzgado junto a su familia.

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