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UNA NUEVA VIDA
Ferit lucha contra sus peores impulsos en la cárcel tras una violenta pelea en Una nueva vida Entradilla
El protagonista de Una nueva vida vive uno de sus momentos más oscuros cuando una brutal pelea en prisión despierta una nueva crisis que pone a prueba sus límites.
Ferit se enfrenta al compañero de celda de Sadik en los baños de la cárcel y consigue reducirlo tras un intenso enfrentamiento. Sin embargo, cuando tiene la situación bajo control, una nueva alucinación le empuja a cruzar una línea de la que teme no poder regresar.
A punto de dejarse llevar por ese impulso, el joven Korhan consigue reaccionar y renuncia a la violencia. Su decisión marca un momento clave en su lucha por no convertirse en la persona que más teme ser en Una nueva vida.
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