Kazim provoca a Karam hasta pelear y la gran señora exige a Suna que saque a sus padres de la mansión

La convivencia entre los Sanli y la gran señora estalla después de que Kazim provoque a Karam con comentarios sobre su familia. Fuera de control, Karam agarra una navaja por el filo y deja una escena de máxima tensión en la mansión Korhan.

Tras el incidente, Suna vuelve a enfrentarse a la gran señora para proteger a sus padres. Sin embargo, la matriarca responde con una contundente amenaza y le exige que saque a su familia de la mansión antes de que las consecuencias sean irreparables en Una nueva vida.

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