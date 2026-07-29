Seyran recibe una propuesta que pone en peligro su relación con Ferit en Una nueva vida

Unos inversores trasladan a Seyran una condición inesperada para seguir adelante con su proyecto: continuar con ella, pero sin Ferit ni su empresa. La propuesta deja a la joven completamente desconcertada y ante una decisión de enorme trascendencia.

Con Ferit desaparecido y sin posibilidad de consultarle, Seyran intenta localizarlo mientras el tiempo juega en su contra. Aceptar la oferta o romper el contrato marcará el futuro de ambos y pondrá a prueba la fortaleza de su relación en Una nueva vida.

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