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UNA NUEVA VIDA
Seyran recibe una propuesta que pone en peligro su relación con Ferit en Una nueva vida
Una importante oferta profesional obliga a Seyran a tomar una decisión que puede cambiar su futuro y el de Ferit, justo cuando ambos parecían haber recuperado la confianza mutua.
Unos inversores trasladan a Seyran una condición inesperada para seguir adelante con su proyecto: continuar con ella, pero sin Ferit ni su empresa. La propuesta deja a la joven completamente desconcertada y ante una decisión de enorme trascendencia.
Con Ferit desaparecido y sin posibilidad de consultarle, Seyran intenta localizarlo mientras el tiempo juega en su contra. Aceptar la oferta o romper el contrato marcará el futuro de ambos y pondrá a prueba la fortaleza de su relación en Una nueva vida.
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