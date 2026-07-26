Eduardo pone en pie a todos los coaches con una memorable versión de 'Soy minero'

Hay canciones que suponen un auténtico salto sin red, y atreverse con el clásico inmortal de Antonio Molina en un escenario de esta exigencia era una jugada de máximo riesgo. Sin embargo, Eduardo saltó al plató de La Voz Kids con una seguridad aplastante y un despliegue vocal que no dejó espacio para la duda.

A base de afinación, potencia y un temple arrollador en las notas altas, el pequeño gran artista firmó una actuación memorable que hizo saltar de sus asientos a todos los coaches al unísono. Un clamoroso aplauso en pie que rindió tributo a una de las actuaciones más brillantes de la noche y que consagra a Eduardo como una de las grandes voces a seguir en el programa.

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