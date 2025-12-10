Suna pierde el control al oír la confesión de Aysel a Abidin

La tensión acumulada termina rompiéndose cuando Suna escucha a Aysel confesar su amor a Abidin. Incapaz de controlar los celos, irrumpe indignada y acusa a la criada de mantener encuentros inapropiados en un momento delicado para la seguridad de la mansión. La reacción sorprende tanto a Aysel como al propio Abidin.

La joven criada, desesperada, suplica que no se revele nada por miedo a ser enviada de vuelta a Antep. Mientras Abidin queda descolocado, Suna abandona la habitación afectada, incapaz de asumir que ver a Abidin ilusionado con otra ha despertado sentimientos que creía superados.