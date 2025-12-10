Hattuc expone a Asuman ante todos tras desobedecer por Doruk

Asuman se salta las normas impuestas por Hattuc movida por su preocupación por Doruk, un gesto que desata un conflicto inmediato dentro de la mansión. La tensión acumulada sale a la luz cuando Hattuc decide reprenderla sin reservas.

La escena se convierte en un episodio incómodo para todos. La cuñada de Ferit queda expuesta ante la familia mientras Hattuc reafirma su autoridad.