Una nueva vida
Hattuc expone a Asuman ante todos tras desobedecer por Doruk
El inesperado enfrentamiento entre Hattuc y Asuman sacude la convivencia familiar. La llegada de la recién llegada altera el equilibrio y provoca una humillación pública que deja al clan dividido.
Asuman se salta las normas impuestas por Hattuc movida por su preocupación por Doruk, un gesto que desata un conflicto inmediato dentro de la mansión. La tensión acumulada sale a la luz cuando Hattuc decide reprenderla sin reservas.
La escena se convierte en un episodio incómodo para todos. La cuñada de Ferit queda expuesta ante la familia mientras Hattuc reafirma su autoridad.