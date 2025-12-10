Hattuc impone su autoridad en la mansión Korhan con restricciones que desatan tensión familiar

Hattuc inicia la jornada reuniendo a la familia para fijar reglas claras mientras Halis permanece enfermo. Tras recordar que actúa como su suplente, analiza el incidente de su noche de bodas y sugiere que alguien del entorno podría estar implicado, generando malestar inmediato. Ifakat reacciona con dureza al insinuar que los conflictos comenzaron con su llegada.

La nueva señora anuncia entonces una prohibición estricta: ninguna mujer podrá abandonar la mansión hasta recuperar el control. Asuman protesta, pero Hattuc marca límites firmes y advierte de posibles expulsiones. Después pide hablar a solas con Ferit, mientras la incertidumbre crece al saberse que Halis no quiere recibir a nadie.