Venganza en la mansión Korhan: Hattuc destapa la brutal humillación que marcó a Mezide

La serenidad aparente en la mansión Korhan se ha quebrado tras la confesión de Hattuc. La cabeza de carnero enviada en la noche de bodas era un mensaje directo de Mezide, recordando un conflicto que llevaba años enterrado. La tía explicó cómo, en su juventud, frustró el matrimonio entre Halis y la madre de Akin, dañando la reputación de la joven.

El giro más perturbador llegó cuando admitió haber pagado para que Mezide fuera sacada de su casa y enterrada en cal con intención de desfigurarla. La familia quedó impactada y teme hasta dónde llegará ahora Mezide en su deseo de venganza.