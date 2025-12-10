Seyran cae en la emboscada de Akin: la venganza de Mezide estalla con un secuestro brutal

Akin inicia su ofensiva con la agresión a Elle, obligándola a atraer a Seyran hacia la entrada de la mansión. Convencida de que solo recogería algo sin importancia, la joven sale sin sospechar la trampa preparada para ella. Una furgoneta irrumpe, hombres armados abaten al guarda y arrastran a Seyran sin darle opción a reaccionar.

El secuestro es la pieza clave de la revancha que Mezide anhela desde que Hattuç confesó haberla humillado en su juventud. Decidida a devolver el daño, utiliza a Seyran para golpear a los Korhan en su punto más vulnerable.