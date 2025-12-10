Un gesto inolvidable de Ferit conmueve a Seyran con música, anillo y la apertura de la tienda Seyfer

La jornada se transforma cuando Seyran llega al pasillo indicado y descubre a Ferit disfrazado de payaso interpretando su canción especial. Ella pasa de la incredulidad a unirse a la melodía, viviendo un momento único que lo envuelve todo. La emoción aumenta cuando una niña le entrega un anillo acompañado de una nota que la deja sin palabras.

Ferit culmina la sorpresa guiándola hasta un nuevo local del centro comercial. Allí, el rótulo iluminado de Seyfer confirma su intención de construir un futuro juntos. Seyran se emociona al entender que no es solo una tienda, sino un nuevo comienzo para ambos.