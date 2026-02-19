Receta tradicional de costrada navarra con toque casero de Eva Arguiñano

La costrada de Aoiz es una tarta tradicional de Navarra cuyo renacer en fogones contemporáneos demuestra que no debe perderse en el olvido. Eva Arguiñano comparte cómo preparar este dulce estructurado en masa y crema pastelera, que se hornea hasta dorar la superficie y queda crujiente por fuera y suave por dentro.

Los ingredientes básicos combinan manteca de calidad a temperatura ambiente, azúcar, harina y yemas para la masa, junto con leche infusionada con canela para la crema pastelera.