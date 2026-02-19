Tensión familiar en El Capitán en Japón: Joaquín fuerza la reconciliación entre Daniela y Salma tras el choque de opiniones

Joaquín se enfrenta a un momento delicado cuando las tensiones entre sus hijas, Daniela y Salma, estallan después de un intenso día explorando la cultura japonesa. Tras ganar un partido improvisado de fútbol, la discusión continúa en las termas, y la negativa de Salma a pedir perdón fuerza al exfutbolista a mediar entre ambas.

La escena deja ver las dinámicas familiares bajo presión en un entorno desconocido, con Joaquín atrapado entre dos posturas firmes. Su intervención para que dialoguen como adultos subraya la complejidad de mantener la armonía en situaciones límites.