Begoña y Andrés sellan su despedida con un beso inolvidable

La relación entre Begoña y Andrés enfrenta una encrucijada tras decidir priorizar la estabilidad familiar. Aunque Andrés propone seguir como amantes, ella rechaza la oferta y antepone el futuro de los niños.

A pesar de las lágrimas y la renuncia, ambos sellan su adiós con un beso que simboliza la intensidad de lo vivido. Este gesto final deja una puerta abierta a posibles reencuentros mientras Begoña empieza una nueva etapa con Gabriel y sus hijos.