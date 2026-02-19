Jubilados forzados a dejar sus hogares por los alquileres disparados pierden contacto con sus familias

Los precios del alquiler no solo complican la emancipación juvenil, también empujan a jubilados como Rafael a abandonar Madrid para poder pagar una vivienda, dejando atrás a su familia. Con una pensión de 870 euros, su alojamiento le absorbe más de un tercio de sus ingresos y le impide volver con sus seres queridos. Esta situación refleja una realidad creciente entre mayores que sacrifican cercanía familiar por sobrevivir económicamente.

Rafael pasa sus días buscando pisos más asequibles en Madrid sin éxito, mientras la distancia con sus hijos supera ya un año.