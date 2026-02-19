Amanda sorprende al pedirle a su ex que defienda a Daniela tras su arresto en Perdiendo el juicio

En el nuevo capítulo de Perdiendo el juicio, la trama se intensifica cuando Daniela es detenida bajo sospecha de asesinar a quien iba a ser su marido. Las tornas giran dentro del despacho mientras se cuestiona su culpabilidad, obligando a los protagonistas a replantear su estrategia jurídica.

Paralelamente, Amanda afronta un conflicto personal tras recibir la petición del divorcio de César. Incapaz de aceptar el fin definitivo de su relación, decide acudir a su exmarido para que asuma la defensa de su hermana.