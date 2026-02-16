Antena3
Alya y Cihan

EN TIERRA LEJANA

El violento choque entre Cihan y Alya deja una víctima en el aire

La tensión estalla en Tierra Lejana tras un forcejeo entre Cihan y Alya que termina con un disparo y sangre. La gran incógnita es quién ha resultado herido en el impactante enfrentamiento.

La escena marca un antes y un después en la historia, con Cihan y Alya envueltos en un tenso forcejeo que desemboca en un disparo inesperado. El episodio cierra con sangre y máxima incertidumbre.

La identidad de la persona alcanzada por la bala se convierte en el gran misterio, dejando a los seguidores pendientes de las consecuencias que este giro puede provocar en la trama.

