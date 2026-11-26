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PASAPALABRA
El sueño de Sergio en Pasapalabra: así repartiría el bote millonario si consigue completar AlaZ
El nuevo rival de David ha debutado con ilusión y nervios tras la marcha de Moisés. Además de elogiar al riojano, ha desvelado sus planes si gana el bote.
Sergio comienza su aventura en Pasapalabra agradecido por la oportunidad de concursar. El zaragozano ha conseguido su plaza tras ganar una Silla Azul inédita, disputada después de la retirada de Moisés por agotamiento físico y mental. Aunque no ha llegado a conocerle, ha reconocido su nivel como concursante.
Antes de enfrentarse a su primer AlaZ, Sergio ha compartido con Roberto Leal qué haría si consiguiera el bote millonario. Su idea sería dividir el premio en dos partes: una destinada a inversiones y otra para disfrutar del ocio, la gastronomía y diferentes planes.