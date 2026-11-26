Sergio comienza su aventura en Pasapalabra agradecido por la oportunidad de concursar. El zaragozano ha conseguido su plaza tras ganar una Silla Azul inédita, disputada después de la retirada de Moisés por agotamiento físico y mental. Aunque no ha llegado a conocerle, ha reconocido su nivel como concursante.

Antes de enfrentarse a su primer AlaZ, Sergio ha compartido con Roberto Leal qué haría si consiguiera el bote millonario. Su idea sería dividir el premio en dos partes: una destinada a inversiones y otra para disfrutar del ocio, la gastronomía y diferentes planes.