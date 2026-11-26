Pasapalabra ha inaugurado una nueva etapa tras la retirada de Moisés. Sergio se ha enfrentado por primera vez a David en AlaZ, protagonizando un debut marcado por los nervios y la presión del reloj. Pese a las dificultades, ha demostrado su nivel con dos rachas de nueve respuestas consecutivas.

Sin embargo, un fallo en la primera ronda ha complicado sus opciones de victoria. David ha aprovechado su experiencia para imponerse con 21 aciertos, evitando riesgos innecesarios. Aunque ha perdido, Sergio ha dejado buenas sensaciones en su primer enfrentamiento.