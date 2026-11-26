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PASAPALABRA
David vence a Sergio en su primer duelo de AlaZ en Pasapalabra: el debutante sorprende con dos grandes rachas
El nuevo concursante zaragozano ha conseguido 20 aciertos en su estreno, pero un error inicial ha condicionado su duelo contra David por el bote de 1.324.000 euros.
Pasapalabra ha inaugurado una nueva etapa tras la retirada de Moisés. Sergio se ha enfrentado por primera vez a David en AlaZ, protagonizando un debut marcado por los nervios y la presión del reloj. Pese a las dificultades, ha demostrado su nivel con dos rachas de nueve respuestas consecutivas.
Sin embargo, un fallo en la primera ronda ha complicado sus opciones de victoria. David ha aprovechado su experiencia para imponerse con 21 aciertos, evitando riesgos innecesarios. Aunque ha perdido, Sergio ha dejado buenas sensaciones en su primer enfrentamiento.