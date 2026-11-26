Pasapalabra ha vivido una situación insólita tras la despedida de Moisés. El alfareño, que debía disputar la Silla Azul después de perder ante David en AlaZ, ha anunciado su retirada por agotamiento físico y mental, dejando una vacante en el concurso.

Ante esta inesperada ausencia, Roberto Leal ha recibido a dos nuevos aspirantes: Eugenio, de Toledo, y Sergio, de Zaragoza. Ambos se han enfrentado en una Silla Azul diferente, con la certeza de que uno conseguiría convertirse en concursante, ocupar el puesto de Moisés y luchar junto a David por el bote de Pasapalabra.