Pasapalabra estrena concursante después de la inesperada retirada de Moisés por agotamiento físico y mental. Sergio ha logrado incorporarse al programa tras imponerse a Eugenio en una Silla Azul inédita, en la que ambos competían por ocupar la vacante del riojano.

Durante su presentación con Roberto Leal, Sergio ha contado que tiene 26 años, trabaja en una asesoría y disfruta tanto viendo como practicando deporte. Sus grandes aficiones son el fútbol y el baloncesto, aunque recientemente también ha comenzado a practicar crossfit. Esta será su primera experiencia en televisión y en un concurso.