¡Un sueño cumplido y una emotiva declaración! Seyran se gradúa por todo lo alto y dedica un emotivo discurso a Ferit

Tras superar innumerables obstáculos y exigentes jornadas de estudio, Seyran ha alcanzado uno de los hitos más esperados de su trayectoria personal en Una nueva vida al graduarse en la Facultad de Bellas Artes. Un logro que ha querido celebrar por todo lo alto en una cálida reunión junto a su familia.

En mitad de la fiesta, la joven tomó la palabra para ofrecer un sentido agradecimiento a quienes la acompañaron en este difícil trayecto, destacando que jamás habría alcanzado la meta por sí sola. Sin embargo, el instante más conmovedor de la velada llegó cuando dirigió la mirada hacia Ferit. Con una declaración llena de amor y gratitud, Seyran dedicó el título a su esposo por no haberle soltado la mano en ningún momento, coronando el emotivo discurso entre aplausos y rodeada de los más pequeños de la casa para soplar las velas.

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