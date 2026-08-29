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Pasapalabra
De una ventaja de 14 aciertos al suspense final: las dudas de Javier meten de lleno a David en la pelea
El concursante madrileño firmó un arranque espectacular en AlaZ, pero su frenazo en la recta final permitió a David remontar hasta dejar el desenlace abierto hasta la última respuesta.
Javier protagonizó una primera ronda arrolladora en AlaZ y llegó a disfrutar de una ventaja de 14 aciertos sobre David. El madrileño alcanzó las 21 letras correctas a gran velocidad, mientras su rival avanzaba con más calma y sin perder de vista el objetivo.
Sin embargo, las dudas frenaron a Javier cuando parecía tener el duelo encarrilado. David aprovechó la oportunidad para acercarse hasta el empate y la tensión se disparó en el tramo final, con el madrileño plantándose y todo pendiente del último turno del barcelonés.
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