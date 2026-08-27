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SUEÑOS DE LIBERTAD
Begoña y Andrés vuelven a acercarse mientras la venganza amenaza con cambiar su historia de amor
Los sentimientos entre Begoña y Andrés vuelven a cobrar fuerza en medio de una trama marcada por la venganza, los secretos y nuevas decisiones que pueden alterar su futuro.
Begoña y Andrés protagonizan un nuevo acercamiento después de los obstáculos que han marcado su relación. Los sentimientos entre ambos vuelven a salir a la superficie justo cuando la venganza podría ganar peso y amenazar con complicar todavía más sus vidas.
En Sueños de libertad, amor y venganza podrían avanzar de la mano mientras Begoña y Andrés reducen la distancia que los separaba. Su acercamiento abre de nuevo la incógnita sobre qué ocurrirá entre ellos.
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