Begoña y Andrés vuelven a acercarse mientras la venganza amenaza con cambiar su historia de amor

Begoña y Andrés protagonizan un nuevo acercamiento después de los obstáculos que han marcado su relación. Los sentimientos entre ambos vuelven a salir a la superficie justo cuando la venganza podría ganar peso y amenazar con complicar todavía más sus vidas.

En Sueños de libertad, amor y venganza podrían avanzar de la mano mientras Begoña y Andrés reducen la distancia que los separaba. Su acercamiento abre de nuevo la incógnita sobre qué ocurrirá entre ellos.

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