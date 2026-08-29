¡Alta cocina en casa! Joseba Arguiñano y Paula Monreal triunfan con un refinado carpaccio de higos con confit de pato

La alta cocina y la sencillez se han dado la mano en Cocina abierta de Joseba Arguiñano. En una colaboración repleta de sabor, complicidad y trucos culinarios, el repostero y cocinero ha recibido la visita de Paula Monreal, conocida en redes por sus populares propuestas gastronómicas, para confeccionar un plato de categoría superior: un exquisito carpaccio de higos acompañado de un suculento confit de pato.

Aprovechando la frescura de los higos maduros de temporada, la pareja ha demostrado cómo transformar productos de primera calidad en un entrante elegante, vistoso y con un equilibrio perfecto de matices dulces y salados. Una receta cargada de dinamismo que invita a perder el miedo a la cocina de vanguardia y con la que es posible sorprender a los paladares más exigentes desde la propia cocina de casa.

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