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Tesko en Una nueva vida

“Ese niño es igual que tú”: El divertido primer encuentro de Esme y Kazim con su nieto Tesko

UNA NUEVA VIDA

"Es igual que tú": La cómica reacción de Kazım y Esme al ver la cara a su nieto Tesko por primera vez

La actitud y el desparpajo del pequeño Tesko sorprenden a los suegros de Ferit, quienes no dudan en señalar el enorme parecido entre ambos.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Esme y Kazım acudieron junto a Ferit al barrio de la madre de Zehra para resolver un asunto pendiente, pero nada más llegar se encontraron por primera vez con Tesko, el niño al que Seyran y Ferit acaban de adoptar.

El descaro del pequeño llamaron la atención de todos desde el primer instante. Al ver la seguridad con la que el niño les habló y se desenvolvió, sus suegros no pudieron evitar la risa y le dijeron a Ferit que el pequeño es exactamente igual a él en actitud. Un primer contacto repleto de momentos cómicos que fascinó a los abuelos y dejó claro que Tesko dará mucho que hablar en la familia.

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