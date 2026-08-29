"Es igual que tú": La cómica reacción de Kazım y Esme al ver la cara a su nieto Tesko por primera vez

Esme y Kazım acudieron junto a Ferit al barrio de la madre de Zehra para resolver un asunto pendiente, pero nada más llegar se encontraron por primera vez con Tesko, el niño al que Seyran y Ferit acaban de adoptar.

El descaro del pequeño llamaron la atención de todos desde el primer instante. Al ver la seguridad con la que el niño les habló y se desenvolvió, sus suegros no pudieron evitar la risa y le dijeron a Ferit que el pequeño es exactamente igual a él en actitud. Un primer contacto repleto de momentos cómicos que fascinó a los abuelos y dejó claro que Tesko dará mucho que hablar en la familia.

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