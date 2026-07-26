"Soy el tío con más suerte por cruzarme contigo": Antonio Orozco cae rendido ante Leire

La semifinal de La Voz Kids sigue dejando momentos imborrables para el recuerdo, y la actuación de Leire ha provocado una de las declaraciones más sinceras y emotivas de la noche. Tras subirse al escenario y regalar una interpretación impecable, la joven artista no solo conquistó al público, sino que tocó la fibra sensible de su mentor.

Atónito ante el crecimiento y la madurez que ha demostrado sobre las tablas, Antonio Orozco no dudó en deshacerse en elogios hacia su pupila. Con la voz entrecortada por el orgullo y el cariño, el artista catalán quiso dejar claro lo especial que ha sido acompañarla en este camino, dedicándole una frase que ya queda para el recuerdo del programa: "Soy el tío con más suerte del mundo por haberme cruzado contigo".

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