"Solo puedo estar agradecida": Antea Rodríguez se despide emocionada de Cloe y de Sueños de libertad

Etapa final para uno de los rostros que ha marcado los últimos acontecimientos en Sueños de libertad. Antea Rodríguez ha puesto punto y final a su andadura en la ficción diaria de Antena 3 tras meterse en la piel de Cloe, dejando un hueco imborrable en el corazón de la audiencia.

La intérprete ha querido despedirse oficialmente del equipo y de los seguidores con unas palabras cargadas de afecto, destacando lo especial que ha sido formar parte de este proyecto y la huella que deja el personaje en su carrera. Con un rotundo "solo puedo estar agradecida", Antea dice adiós a la colonia rodeada del cariño de sus compañeros de reparto y del público, que no ha dudado en volcarse con ella tras el emotivo cierre de su trama.

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