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SUEÑOS DE LIBERTAD
"Solo puedo estar agradecida": Antea Rodríguez se despide emocionada de Cloe y de Sueños de libertad
La actriz dice adiós a la exitosa serie de Antena 3 con una emotiva carta de agradecimiento por el cariño recibido durante su paso por la colonia.
Etapa final para uno de los rostros que ha marcado los últimos acontecimientos en Sueños de libertad. Antea Rodríguez ha puesto punto y final a su andadura en la ficción diaria de Antena 3 tras meterse en la piel de Cloe, dejando un hueco imborrable en el corazón de la audiencia.
La intérprete ha querido despedirse oficialmente del equipo y de los seguidores con unas palabras cargadas de afecto, destacando lo especial que ha sido formar parte de este proyecto y la huella que deja el personaje en su carrera. Con un rotundo "solo puedo estar agradecida", Antea dice adiós a la colonia rodeada del cariño de sus compañeros de reparto y del público, que no ha dudado en volcarse con ella tras el emotivo cierre de su trama.
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