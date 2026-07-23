La lasaña de Arguiñano con queso azul que sorprende desde el primer bocado

La receta se elabora con berenjena, calabacín, cebolla y zanahoria, que se cocinan lentamente antes de mezclarse con parte de una bechamel enriquecida con salsa de tomate y queso azul.

Después solo hay que alternar capas de pasta, verduras y bechamel, hornear entre 15 y 20 minutos a 200 ºC y dejar reposar unos minutos antes de servir con unas hojas de perejil.

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