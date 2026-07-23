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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La lasaña de Arguiñano con queso azul que sorprende desde el primer bocado
Esta lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul combina verduras, una salsa cremosa y un sencillo montaje al horno para conseguir un plato sabroso, perfecto para compartir en cualquier época del año.
La receta se elabora con berenjena, calabacín, cebolla y zanahoria, que se cocinan lentamente antes de mezclarse con parte de una bechamel enriquecida con salsa de tomate y queso azul.
Después solo hay que alternar capas de pasta, verduras y bechamel, hornear entre 15 y 20 minutos a 200 ºC y dejar reposar unos minutos antes de servir con unas hojas de perejil.
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