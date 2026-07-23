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Lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul: una receta muy completa, reconfortante y sencilla de Karlos Arguiñano

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

La lasaña de Arguiñano con queso azul que sorprende desde el primer bocado

Esta lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul combina verduras, una salsa cremosa y un sencillo montaje al horno para conseguir un plato sabroso, perfecto para compartir en cualquier época del año.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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La receta se elabora con berenjena, calabacín, cebolla y zanahoria, que se cocinan lentamente antes de mezclarse con parte de una bechamel enriquecida con salsa de tomate y queso azul.

Después solo hay que alternar capas de pasta, verduras y bechamel, hornear entre 15 y 20 minutos a 200 ºC y dejar reposar unos minutos antes de servir con unas hojas de perejil.

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