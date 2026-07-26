¡Locura absoluta! Alya prende la mecha y desata una tragedia a tiros en la mansión

La tensión en En tierra lejana ha traspasado todos los límites y se encamina hacia una auténtica masacre. Fuera de sí y movida por la desesperación, Alya está dispuesta a cometer el acto más peligroso e irreversible de su vida en la mansión familiar.

Sin medir las consecuencias, la joven decide rociar el lugar con gasolina para reducirlo todo a cenizas. Por si el horror de las llamas no fuera suficiente, un detonante inesperado desencadena un disparo que termina de sumir el ambiente en el caos absoluto. La mansión queda completamente envuelta en fuego mientras los protagonistas se ven atrapados en un infierno del que será casi imposible escapar con vida, dejando en el aire un desenlace devastador que cambiará el curso de la serie para siempre.

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