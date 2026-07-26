La La Love You hace vibrar La Voz Kids junto a los ocho finalistas

La semifinal de La Voz Kids no podía haber tenido un cierre más espectacular. Tras una velada repleta de emociones a flor de piel, momentos de máxima tensión y eliminaciones desgarradoras, la música en directo volvió a tomar el protagonismo para despedir la noche por todo lo alto.

La La Love You irrumpió en el plató para poner el broche de oro al programa, protagonizando un número musical repleto de sensibilidad y energía junto a los ocho flamantes finalistas. Una actuación coral mágica y llena de complicidad que sirvió para apadrinar a las mejores voces de la edición, consolidando una despedida memorable justo antes de la esperadísima gran final.

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