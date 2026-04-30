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MASK SINGER
Sorpresa en Mask Singer: la máscara del Bocata de calamares escondía a Tomás Roncero
La revelación en Mask Singer dejó atónitos a los espectadores al descubrir que tras la divertida máscara del Bocata de calamares se encontraba el periodista Tomás Roncero.
La identidad del Bocata de calamares fue una de las más comentadas de la edición, especialmente por su conexión con Madrid y su energía sobre el escenario. Finalmente, la máscara se quitó y confirmó las sospechas.
Tomás Roncero apareció tras el disfraz, provocando una gran reacción en plató.