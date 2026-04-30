Valentina se enfrenta a Rodrigo tras su irrupción violenta

Rodrigo irrumpe en la habitación de Valentina con la intención de obligarla a regresar a su lado, recriminándole su decisión de alejarse. La joven, impactada por la situación, recuerda el motivo de su huida.

En medio de la discusión, Valentina lanza una dura acusación que él niega, mientras insiste en llevársela. La intervención de Claudia evita que la situación vaya a más y amenaza con avisar a la autoridad.