Julio Iglesias planea su regreso a España este verano tras meses de rumores sobre su ausencia

Julio Iglesias continúa en Punta Cana tras el archivo de la investigación por las denuncias de sus extrabajadoras. En los últimos meses, surgieron dudas sobre si volvería a España este verano.

Sin embargo, Susana Uribarri ha confirmado que el artista sí regresará en julio. Según explica, el año pasado no viajó por los incendios, pero ahora tiene claro su regreso y muchas ganas de hacerlo.