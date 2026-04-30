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MASK SINGER
Cayetana Guillén Cuervo: la identidad oculta tras la Planta Carnívora en Mask Singer
La última gala del programa ha revelado quién se escondía bajo uno de los disfraces más llamativos, generando reacciones inesperadas entre investigadores y público.
El personaje de la Planta Carnívora ha sido desenmascarado en una noche llena de emoción y pistas que finalmente llevaron a descubrir a Cayetana Guillén Cuervo. Su participación ha destacado por su energía y capacidad de despistar.
Durante el programa, las teorías de los investigadores fueron cambiando hasta el último momento.