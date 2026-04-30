Javier acelera en El Rosco y deja el bote a tiro tras un inicio demoledor

El duelo ha empezado con Javier imponiendo un ritmo vertiginoso. En su primer turno ha enlazado diez aciertos consecutivos, una declaración de intenciones que ha marcado toda la prueba de Pasapalabra. Aunque David no se ha descolgado y ha respondido con solidez, el madrileño ha completado una primera vuelta fulminante de 22 aciertos en apenas cuatro turnos.

En la siguiente jugada, Javier ha sumado uno más y ha quedado a dos respuestas del bote de 442.000 euros. Sin opciones claras en las letras pendientes, ha decidido plantarse. La presión ha pasado entonces al atril azul, con David avanzando poco a poco en busca de un empate que mantenía el suspense hasta el final.