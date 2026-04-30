Manuel Carrasco emociona en El Hormiguero con una actuación improvisada dedicada a sus raíces

El cantante habló de Huelva y de los valores que aprendió en su entorno, destacando la importancia de crecer lejos de las grandes multitudes. Su intervención dejó claro el vínculo especial que mantiene con sus orígenes.

En pleno programa, Pablo Motos le entregó una guitarra y Carrasco decidió interpretar un tema de forma improvisada. La actuación, dedicada a su tierra, estuvo marcada por la emoción desde los primeros acordes.