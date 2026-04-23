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El difícil momento de Paz Vega tras su separación: “Vive en un piso del que solo tiene el 35%”
La ruptura con Orson Salazar ha dejado al descubierto los problemas económicos de Paz Vega, que atraviesa un momento complicado marcado por deudas y cambios en su situación patrimonial.
La actriz afronta una etapa difícil tras su separación, en la que su estabilidad financiera se ha visto seriamente afectada. En la actualidad, reside en una vivienda de la que solo posee el 35%, reflejo de un escenario económico debilitado y condicionado por problemas previos.
Este contexto se suma a una situación personal compleja tras el fin de su relación, que pone de manifiesto las consecuencias económicas derivadas de la ruptura