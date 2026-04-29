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En tierra lejana
La decisión de Alya sacude a Cihan tras presenciar su huida en En Tierra lejana
El último giro de En Tierra lejana coloca a Cihan ante una escena clave que cambia su percepción, mientras Alya toma una decisión crucial entre seguir sus sentimientos o apostar por su libertad personal.
Cihan se convierte en testigo inesperado de la huida de Alya, un momento que marca un antes y un después en la relación entre ambos. La escena deja al descubierto las dudas y tensiones acumuladas.
Por su parte, Alya se enfrenta a una elección determinante entre el amor y su independencia, optando por un camino que podría redefinir su futuro y alterar el rumbo de la historia en En tierra lejana.