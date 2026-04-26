La magistral interpretación de Sole Giménez como Edith Piaf que ha dejado al jurado en shock

La sensibilidad de la cantante española ha brillado con luz propia sobre el escenario al enfrentarse a uno de los retos más complejos de su carrera. Con una caracterización impecable y un dominio perfecto de la escena, la concursante consiguió trasladar al público al París más nostálgico, capturando la esencia vibrante y desgarradora de la icónica estrella gala. La ovación final confirmó que estábamos ante una actuación histórica por su fidelidad y entrega.

En esta gala de Tu cara me suena, la interpretación de 'Non, je ne regrette rien' se convirtió en un momento de pura emoción que conmovió a los jueces hasta las lágrimas. Sole Giménez demostró su versatilidad artística al clavar los giros vocales tan característicos de la intérprete original, logrando una atmósfera de solemnidad absoluta en el plató. El veredicto fue unánime al destacar que la artista no solo cantó, sino que habitó el alma del personaje durante toda la pieza musical.