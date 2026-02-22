La sorprendente vida de Pepe: 23 años atrapado en una calle sin nombre que ni los servicios de emergencia pueden localizar

En Y ahora Sonsoles se ha conocido la historia de Pepe, vecino de Almadraba de Monteleva, en Almería, que lleva 23 años viviendo en una calle sin nombre que no aparece en ningún mapa. “Solo existe para Hacienda”, afirma, ya que toda su correspondencia llega a un bar cercano donde debe firmar para recogerla.

Pepe recuerda incluso un incendio en el que los bomberos tardaron más en llegar porque no encontraban su vivienda. Pese a que los vecinos han reclamado al Ayuntamiento una solución, van camino de 24 años sin lograr que la calle tenga una placa oficial.