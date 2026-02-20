Antonio toma el relevo en Pasapalabra tras un duelo intenso en la Silla Azul

Antonio y Adri protagonizaron uno de los duelos más competidos en la Silla Azul del concurso, en el que el valenciano logró imponerse y eliminar a su rival, que había conseguido entrar gracias a una victoria previa. Este resultado da paso a Antonio para luchar por el bote.

La prueba decisiva estuvo marcada por un cara a cara prolongado y competitivo, dejando fuera a Adri tras una batalla que los concursantes recordarán por su intensidad.