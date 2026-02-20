Antena3
Antonio elimina a Adri en la Silla Azul

PASAPALABRA

Antonio toma el relevo en Pasapalabra tras un duelo intenso en la Silla Azul

En un enfrentamiento crucial en Pasapalabra, Antonio arrebata la silla azul a Adri y se gana la oportunidad de continuar en el concurso en un momento de máxima tensión.

Antonio y Adri protagonizaron uno de los duelos más competidos en la Silla Azul del concurso, en el que el valenciano logró imponerse y eliminar a su rival, que había conseguido entrar gracias a una victoria previa. Este resultado da paso a Antonio para luchar por el bote.

La prueba decisiva estuvo marcada por un cara a cara prolongado y competitivo, dejando fuera a Adri tras una batalla que los concursantes recordarán por su intensidad.

