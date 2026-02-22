El truco casero con limón que arrasa para eliminar cal y manchas sin productos químicos

En Y ahora Sonsoles, la experta en organización explicó cómo el limón puede convertirse en un potente aliado doméstico, capaz de limpiar grifos con cal con solo frotar medio cítrico y dejarlo actuar varias horas. También destacó su eficacia contra manchas de sudor u óxido, aprovechando la acción directa del ácido cítrico.

Ordenatriz advirtió, además, que no debe usarse sobre mármol por riesgo de dañar el brillo. Mezclado con bicarbonato, el limón resulta ideal para limpiar juntas de baldosas, e incluso puede aclarar ligeramente el cabello al exponerse al sol.