Gabriel estalla y pone en jaque a Marta y Cloe con una amenaza que puede cambiarlo todo

En Sueños de libertad, el capítulo avanza con un choque directo entre Gabriel y Cloe, donde él lanza una amenaza contundente: “puedo denunciarte a ti y a la depravada de tu novia”. La tensión crece mientras los conflictos personales se mezclan con decisiones que podrían tener graves consecuencias para ambas.

El episodio también muestra cómo Nieves teme que Marisol distraiga a Miguel, mientras Claudia y Carmen afrontan cambios importantes en la colonia. Entre revelaciones y nuevos lazos, la incertidumbre aumenta cuando Beatriz amenaza a Gabriel con usar en su contra lo que sabe sobre su matrimonio con Begoña.