Crema pastelera: el secreto de Eva Arguiñano que la hace tan rica y fácil de preparar

El truco repostero de Eva Arguiñano que transforma la crema pastelera en un éxito irresistible

Eva Arguiñano revela una técnica sencilla y eficaz para lograr una crema pastelera suave, sabrosa y perfecta para cualquier postre, convirtiéndola en un básico imprescindible de la repostería casera.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, la repostera mostró cómo preparar una crema pastelera rica y muy fácil de elaborar, ideal para tartas, rellenos y todo tipo de postres. El secreto reside en su técnica, que permite obtener una textura impecable sin complicaciones, tal y como destacó en el vídeo compartido durante el programa.

Eva subrayó que esta base clásica es una de las recetas más versátiles y agradecidas de la repostería y que, siguiendo sus pasos, “no se te resistirá jamás”. La clave está en controlar el proceso para lograr una crema final brillante, suave y con el punto justo de dulzor.

