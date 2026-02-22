El público estalla contra Juan del Val tras una polémica crítica a José Yélamo en un tenso reto de habilidad

La tensión se disparó en El Desafío cuando Juan del Val valoró el reto de José Yélamo señalando que “la emoción del público te ha dado alguna pista”, un comentario que desató abucheos inéditos en el programa, según el propio Roberto Leal. El público reaccionó de inmediato, sorprendiendo incluso al jurado ante lo que calificaron como la primera vez que ocurría algo así.

La escena tomó más fuerza porque Yélamo había logrado completar un desafío históricamente imposible sin ayuda del coach, lo que incrementó la indignación del público ante la apreciación del juez. El presentador había roto la conocida “maldición” del reto, añadiendo épica al momento.