Bus, ruido y confusión: clave en la desaparición de Airam, un joven autista, en La Palma según su familia
La familia de Airam, un joven de 20 años con autismo desaparecido en Santa Cruz de La Palma, apunta al estrés por las aglomeraciones y un posible colapso tras subir a un autobús como factores determinantes en su desaparición.
La investigación gira en torno a los últimos movimientos de Airam, visto por última vez durante los carnavales el 16 de febrero y posiblemente abordando un autobús antes de perderse su rastro. Su teléfono se apagó tras una llamada a las seis de la tarde y no se han detectado movimientos bancarios ni salidas de la isla, centrando la búsqueda cerca de los Cancajos.
Su tío sugiere que el ambiente ruidoso pudo haber desorientado al joven y recomienda que, si alguien lo localiza, no se le aborde directamente por miedo y ansiedad.