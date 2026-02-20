Bus, ruido y confusión: clave en la desaparición de Airam, un joven autista, en La Palma según su familia

La investigación gira en torno a los últimos movimientos de Airam, visto por última vez durante los carnavales el 16 de febrero y posiblemente abordando un autobús antes de perderse su rastro. Su teléfono se apagó tras una llamada a las seis de la tarde y no se han detectado movimientos bancarios ni salidas de la isla, centrando la búsqueda cerca de los Cancajos.

Su tío sugiere que el ambiente ruidoso pudo haber desorientado al joven y recomienda que, si alguien lo localiza, no se le aborde directamente por miedo y ansiedad.